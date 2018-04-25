Что происходит с ГЛОНАСС?

Роскосмосе информируют, что система работает в штатном режиме. Однако СМИ пишут об обратном: земля теряет связь со спутниками

ГЛОНАСС работает штатно и в полном объеме, покрывая территорию всей планеты. Об этом заявляют в Роскосмосе. При этом ранее в СМИ появились сообщения, что два спутника ГЛОНАСС вышли из строя и что якобы система нормально работает только на территории России . Что на самом деле происходит с ГЛОНАСС?

Сигнал от одного из спутников пропал еще в четверг, 19 апреля. Затем якобы была потеряна связь еще с одним аппаратом, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники. По их данным, сейчас на орбите работают 22 спутника ГЛОНАСС-М. Агентство также отмечало, что для покрытия территории России достаточно 18 действующих спутников, тогда как для всей планеты их необходимо 24.

Информация подтвердилась лишь частично. По данным информационно-аналитического центра ЦНИИмаш, один спутник действительно выведен из эксплуатации, тогда как другой функционирует в штатном режиме. А группировка ГЛОНАСС насчитывает сейчас 23 работающих спутника.

Что это означает на практике? Действительно ли из-за нехватки аппаратов ГЛОНАСС нельзя использовать за пределами России? К примеру, в той же Сирии , где находятся российские военные?

«Для того чтобы вы определились с использованием спутников ГЛОНАСС, вам нужно видеть одновременно четыре аппарата. Вот если вы их не видите, а видите только три или два, то вы не можете определиться. Вот когда вы не можете определиться, это разрыв в обслуживании. Даже при 18 аппаратах если и будут разрывы, то небольшие. Только у ГЛОНАСС в силу орбитальной структуры такие разрывы (если аппаратов меньше, чем 24) появляются в районе экватора, а в широтном поясе России и, я так понимаю, людей волнует — в Сирии, да? — все нормально. Даже при 18 аппаратах разрывов не будет для ГЛОНАСС».

В Роскосмосе также сообщили, что летом произойдет плановая замена аппарата, запущенного в 2009 году, он штатно отработал сверх ресурса два года. Таким образом, расчетный срок службы спутника ГЛОНАСС составляет сейчас семь лет. Американские спутники GPS работают намного дольше. Так, на орбите до сих пор находится спутник, запущенный еще в 1993 году. И по состоянию на март этого года он по-прежнему в строю и передает сигнал, спустя почти четверть века после ввода в эксплуатацию.

По словам специалистов, проблема российских спутников, и не только ГЛОНАСС, а вообще всех — в электронике. Точнее, в отсутствии у России современной компонентной базы. Как заявлял в апреле замглавы Россвязи Игорь Чурсин , доля иностранной электроники в российских спутниках связи достигает 70%.

Раньше специализированную электронику можно было закупать в США , но с 2014 года такие поставки прекратились, потому что теперь на них требуется получение лицензии Госдепа . Учитывая состояние российско-американских отношений, сегодня получить такую лицензию просто нереально.

В прошлом году руководство АО «Информационные спутниковые системы» обещало разработать независимый от санкций спутник ГЛОНАСС-К2 на отечественных компонентах к 2021 году. Но как раз из-за санкций этот процесс может затянуться.

«Производить собственные смартфоны на хорошем уровне у России шансов сейчас вообще нет. А производить узкопрофильную электронику для военных или для других нишевых нужд вполне возможно, но это вопрос времени и вопрос доступа к технологиям, в частности, в договоренности с иностранными партнерами, которые могли бы привезти эту технологию. Ограничения наносят вред электронике, в частности, и сужение доступа к новым технологиям приведет к тому, что замедлятся очень многие процессы».

Импортозамещение — это, конечно, хорошо, и появление независимого от санкций спутника ГЛОНАСС можно только приветствовать. Правда, вопрос в том, каким будет этот полностью российский спутник. Сколько он сможет работать на орбите, а самое главное — сколько будет стоить?

Вспоминается история с персоналками на базе российских процессоров «Эльбрус». Тогда тестовую партию ПК производитель отпускал по цене 400 тысяч рублей за штуку. В компании-производителе говорили, что после начала массового производства цена российских персоналок снизится до 70 тысяч рублей. Прошло три года. Массового перехода российских пользователей на отечественный ПК не наблюдается.