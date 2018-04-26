«Прогресс МС-07» ушел с орбиты

Представитель подмосковного центра управления полетами заявил, что космический грузовик "Прогресс МС-07" свели с орбиты, передает РИА "Новости"

"Прогресс МС-07" отстыковался от Международной космической станции (МКС) в марте для участия в научном эксперименте.

Сообщается, что в скором времени не сгоревшие фрагменты "Прогресса" упадут в несудоходные районы Тихого океана.

"Команда на выдачу тормозного импульса для сведения корабля с орбиты была выдана в расчетное время", — сказал представитель центра.