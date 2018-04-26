Эксперимент с пушкой доказал, что астероиды могли занести воду на Землю

Вы наверняка слышали теорию о том, что вода на Земле появилась благодаря астероидам. Возможно, вы также слышали о том, что нет, астероиды никак не могли занести всю эту воду на нашу планету. Но эксперимент с поддельными астероидами показал, что могли.

Ученые из Университета Брауна выяснили, что расплавленные породы астероидов «удерживают поразительно большие объемы воды». И это важно для истории не только нашей, но и других планет.

«Если столкновения астероидов с поверхностью успешно захватывают воду на растущих планетах в других планетарных системах — а у нас есть все причины полагать, что так и происходит, — на многих планетах должна быть вода», говорит автор исследования Терик Дали. «Если эта вода жидкая (а не в виде пара или льда), тогда бинго, вы получите один из трех важнейших ингредиентов для жизни».

В эксперименте использовалась вертикальная пушка NASA Ames Vertical Gun Range. С 1960-х годов она помогает в исследованиях высокоскоростных столкновений, будучи разработанной в рамках проекта «Аполлон». Для эксперимента, который проходил в вакууме, ученые зарядили 2,5-метровую пушку макетом астероида из минерала антигорита, который запустили в пять раз быстрее пули (20 000 километров в час) под углом 45 градусов в груду обезвоженной вулканической пемзы, которая представляла как бы нашу Землю.

Результатом стала смесь кусков метеорита, брекчии (породы из кучи связанных кусочков) и стекла, которое появилось из-за нагрева в процессе удара. Все три содержали воду, оставшуюся от кусков астероида. Водяной пар, который сбежал из метеорита, оказался в брекчии и стекле.