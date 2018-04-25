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Томские ученые придумали метод, позволяющий в два раза увеличить разрешение наноскопов
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Томские ученые придумали метод, позволяющий в два раза увеличить разрешение наноскопов 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: РИА Томск
НОВОСИБИРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с учеными из Бангорского университета в Великобритании разработали новый метод увеличения разрешения и контраста в самых точных микроскопах на сегодняшний день — наноскопах. Об этом сообщил в среду ТАСС профессор отделения электронной инженерии ТПУ Игорь Минин.
"Если использовать в качестве линз в таких микроскопах несферические частицы, допустим цилиндры, кубики или пирамидки, то экранирование части поверхности приведет к увеличению разрешения и контраста получаемого с помощью микроскопа изображения в два-три раза", — сказал Минин.
Он уточнил, что эти несферические частицы работают как суперлинзы и собирают затухающие волны, способные формировать изображение с необычайно высоким разрешением. По словам Минина, сложность применения подобных частиц в том, что для их фиксации в микроскопе необходима специальная суспензия.
Ученый добавил, что в будущем можно будет создавать такие сферические частицы, которые будут настраивать микроскоп на режим отражения, что позволит рассматривать с помощью наноскопа металлы и другие материалы, которые не пропускают излучение.
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