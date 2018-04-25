В Австралии нашли связь между формой галактик и их возрастом

Ученые из Австралии выяснили, что есть связь между формой галактик и их возрастом. Специалисты изучили сотни далеких галактик, передает ФАН.

В ходе работы они пришли к выводу, что чем моложе галактика, тем более упорядоченно двигаются ее звезды. В связи с этим молодые галактики имеют более плоскую форму. Как рассказали ученые Сиднейского университета, были изучены 843 галактики.

Все молодые галактики, по словам экспертов, имели более плоскую форму по сравнению со «взрослыми». Ученые объяснили, что чем более эллиптична галактика, тем более упорядочены их орбиты, тогда как в более сферических галактиках звезды двигаются более хаотично.