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Ученые обнаружили в Солнечной системе две «чужие» планеты
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Россияне упустили свой исторический шанс

Ученые обнаружили в Солнечной системе две «чужие» планеты 

Sputnik Абхазия 31 минуту назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 апр — Sputnik. Группа британских, американских и французских астрономов на основе анализа атмосферных особенностей сделала необычные выводы о происхождении Урана и Нептуна в Солнечной системе, пишет Sputnik Азербайджан со ссылкой на Life.
Исследование атмосферы Урана, Нептуна, а также газовых гигантов Сатурна и Юпитера подвело ученых к необычному выводу. По их мнению, первые две планеты попали в Солнечную систему из другой звездной системы. К такому выводу исследователей подтолкнул анализ объемов сероводорода на Юпитере и Сатурне. Так, на этих двух планетах, в отличие от Урана и Нептуна, не обнаружено большого количества сероводорода и возможно, его там и не было никогда.
Ученые планируют на основе исследования данных и сопоставления температурных и атмосферных параметров понять, откуда и как Уран и Нептун могли попасть в Солнечную систему.
При этом астрономы полагают, что большое количество сероводорода на планете делает пребывание там любых живых существ крайне затруднительным. Такие данные позволят вычислить точный возраст планет, а также расстояние от центральной звезды Солнечной системы, на которой формировались миры миллиарды лет назад.
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