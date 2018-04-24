Астрономы открыли самую темную планету

Исследователи обнаружили самую темную планету за пределами Солнечной системы. Небесное тело под названием WASP‐104b поглощает 99% света и входит в пятерку самых темных планет во Вселенной.

Впервые об этой планете стало известно в 2014 году. Ее отнесли к классу так называемых горячих юпитеров. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на издание New Scientist. Темноту, которая характерна для горячих юпитеров, специалисты связывают с близостью

WASP-104b

к своей звезде. По мнению ученых, атмосфера «дневной стороны»

WASP-104b

содержит атомы натрия и калия, которые «пожирают» свет.

Астрономы уверены, что более точное изучение этого газового гиганта скорректирует рейтинг самых темных планет. В настоящее время первое место в списке занимает небесное тело

TrES-2b, которое поглощает 99,9% света.