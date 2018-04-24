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Астрономы открыли самую темную планету
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Астрономы открыли самую темную планету 

360tv.ru 2 часа назад
Исследователи обнаружили самую темную планету за пределами Солнечной системы. Небесное тело под названием WASP‐104b поглощает 99% света и входит в пятерку самых темных планет во Вселенной.
Впервые об этой планете стало известно в 2014 году. Ее отнесли к классу так называемых горячих юпитеров. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на издание New Scientist. Темноту, которая характерна для горячих юпитеров, специалисты связывают с близостью
WASP-104b
к своей звезде. По мнению ученых, атмосфера «дневной стороны»
WASP-104b
содержит атомы натрия и калия, которые «пожирают» свет.
Астрономы уверены, что более точное изучение этого газового гиганта скорректирует рейтинг самых темных планет. В настоящее время первое место в списке занимает небесное тело
TrES-2b, которое поглощает 99,9% света.
Астрономы из Швейцарии, Германии, Франции изучили алмазы внутри метеорита «аль‐Махата ас‐Ситта» и пришли к выводу, что небесное тело ранее было частью протопланеты. Последняя когда‐то существовала в Солнечной системе, она была размером с Меркурий и Марс.
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