ГЛОНАСС догнал GPS по точности позиционирования, заявил Рогозин

Как сообщает сайт Кремля, глава государства провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Рогозин информировал президента о развитии навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

"В Крыму в этом году мы завершаем полное оснащение этой системой всех морских портов. Помните, вы критиковали нас, говорили, что есть отставание по линии GPS. Сейчас его нет, и отставания уже не будет", — сообщил Рогозин.

Он также отметил, что аналогичные первоочередные меры были приняты по Северному морскому пути.