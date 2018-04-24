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ГЛОНАСС догнал GPS по точности позиционирования
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ГЛОНАСС догнал GPS по точности позиционирования, заявил Рогозин 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
ГЛОНАСС догнал GPS по точности позиционирования, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщает сайт Кремля, глава государства провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Рогозин информировал президента о развитии навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).
"В Крыму в этом году мы завершаем полное оснащение этой системой всех морских портов. Помните, вы критиковали нас, говорили, что есть отставание по линии GPS. Сейчас его нет, и отставания уже не будет", — сообщил Рогозин.
Он также отметил, что аналогичные первоочередные меры были приняты по Северному морскому пути.
"Навигационным оборудованием ГЛОНАСС оснащено 8791 судно, в том числе более двух тысяч морских судов. Это стопроцентное оснащение всех кораблей и судов, которые работают в нашей акватории. 670 воздушных судов, правда, из них 113 — иностранных", — сказал Рогозин.
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