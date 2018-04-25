ГЛОНАСС перестал работать по всему миру

За последние несколько дней сразу два космических аппарата российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вышли из строя, сообщает «Интерфакс»

Сигнал от ГЛОНАСС-М № 734 пропал 19 апреля, позднее была потеряна связь и с ГЛОНАСС-М № 723. В настоящее время на орбите продолжают действовать 22 спутника ГЛОНАСС-М. Как отмечает агенство, для покрытия территории России достаточно 18 действующих спутников, тогда как для всей планеты необходимо 24 работающих космических аппарата.

Согласно данным «Интерфакса», ГЛОНАСС-М № 734 в июне будет заменен на ГЛОНАСС-М № 756, который в настоящее время находится в наземном резерве.

На официальном сайте Прикладного потребительского центра «Роскосмоса» отмечается, что в настоящее время группировка ГЛОНАСС насчитывает 25 космических аппарата, из которых только 23 используются по целевому назначению.