Китай в мае запустит три спутника для лунной миссии «Чанъэ-4»

ПЕКИН, 24 апреля. / ТАСС /. Китай в мае 2108 года планирует запустить в космос спутник-ретранслятор «Цюэцяо» (букв. с китайского «Сорочий мост») для обеспечения связи с автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-4» при ее предстоящей посадке на обратную сторону Луны. Как сообщил во вторник заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа, также будут выведены два малых спутника для проведения низкочастотных исследований неба Луны.

"Запуск аппарата «Чанъэ-4» является одной из важных задач CNSA. Это также яркое событие в мировой космонавтике, к которому приковано внимание многих", — отметил он. «Планируем осуществить два запуска. Первым из них станет запланированный на май запуск спутника-ретранслятора для „Чанъэ-4“, — сообщил У Яньхуа.

»Этот аппарат будет находиться в точке гравитационного равновесия Земли и Луны L2 (одна из точек Лагранжа — прим. ТАСС) и будет обеспечивать связь для «Чанъэ-4», — рассказал он. «Это произойдет впервые в истории человечества», — подчеркнул специалист.

Он также сообщил, что в ходе этого запуска на орбиту Луны будут выведены два малых спутника — «Лунцзян-1» и «Лунцзян-2», разработанные Харбинским политехническим университетом. Они будут использоваться для экспериментов в сфере низкочастотной радиоастрономии. Аппараты будут летать вместе и вести наблюдение за небом Луны на длинных волнах, что соответствует крайне низкому частотному диапазону.

По его словам, запуск самой автоматической межпланетной станции «Чанъэ-4» с посадочным модулем и луноходом запланирован на конец этого года.