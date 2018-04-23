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Российские физики в 10 раз уплотнили энергию ядерной батарейки
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Российские физики в 10 раз уплотнили энергию ядерной батарейки 

Свободная пресса 34 минуты назад
Российские физики из Московского физико-технического института, Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов и Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в ходе экспериментов добились десятикратного уплотнения объема ядерной батареи.
Как сообщает «ФАН», специалистам удалось это осуществить, оптимизировав толщину в слоях объекта.
Как рассказал руководитель проекта Владимир Бланк, действующие прототипы ядерных батарей плохо оптимизированы из-за своего лишнего объема и это отражается на самопоглощении рождающихся внутри электронов. Но после новых расчетов каждого слоя накопителя удалось повысить удельную мощность.
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