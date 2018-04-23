Австрийские ученые обнаружили на Борнео «муравьев-камикадзе»

ВЕНА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев /. Австрийские ученые обнаружили на острове Борнео новый вид муравьев, которые в случае угрозы для своей колонии и муравейника со стороны других насекомых совершают самоподрыв и опрыскивают агрессора клейкой и ядовитой жидкостью. Подробности исследования специалистов из Австрии опубликованы в специализированном журнале ZooKeys.

Ученые сразу нескольких австрийских научных учреждений: Технического университета Вены, Музея естественных наук Вены совместно с Университетом Бруней-Даруссалам с 2014 года ведут изучение «взрывающихся муравьев». Предметом исследования стала группа из 15 видов муравьев из рода Colobopsis. Ученые дали новому виду муравьев название Colobopsis explodens за счет того, что они способны совершать самоподрыв в случае угрозы от других насекомых.

"До настоящего времени были известны только несколько подобных видов муравьев, проживающих на деревьях тропических лесов в Юго-Восточной Азии", — рассказала научный сотрудник Музея естественных наук Вены Элис Ласини Австрийскому агентству печати. Новый проект позволил ученым описать жизнедеятельность «муравьев-камикадзе»: среду обитания, особенности поведения, химический состав оборонительного секрета, выделяемого при самоподрыве, а также окружающий их микромир из бактерий и грибов.

До настоящего времени механизм самопожертвования во благо колонии был известен у термитов или пчел, которые осознанно жертвуют собой во время ужаливания. В результате исследования специалисты установили, что новый вид муравьев самостоятельно разрывает свое тело путем сжатия мышц брюшка, выделяет секрет желтого цвета и обрызгивает им противника, который либо гибнет от ядовитого вещества или убегает. «Мы проследили, что насекомые более крупного размера гибли в течение нескольких секунд в результате попадания яда им на голову. В этом секрете, видимо, содержатся сильно действующие вещества», — добавила Ласини.

Ученые теперь принялись за детальное изучение состава муравьиного секрета, состоящего из клейких, ядовитых и противомикробных компонентов. При этом исследователи не исключают, что оно может быть использовано не только для обороны колоний муравьев в их повседневной жизни.