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Самый прочный материал, алмаз, может сгибаться на 9%
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Самый прочный материал, алмаз, может сгибаться на 9% 

BitCryptoNews 24 минуты назад
Фото: BitCryptoNews
Группа ученых из Сингапура, Гонконга и Южной Кореи обнаружила, что алмазные нано-иглы могут сгибаться на 9% без нарушения целостности.
Об этом стало известно из статьи ученых, опубликованной 20 апреля. В ней сообщается, что самый прочный в мире природный материал, алмаз, в виде наноразмерных игл обладает хорошей гибкостью.
Исследовательская группа продемонстрировала, что алмазные нано-иглы (примерно в тысячу раз тоньше, чем прядь человеческих волос) могут быть согнуты и растянуты до 9%, прежде чем вернутся в исходное состояние после прекращения воздействия.
Ученые говорят, что их открытие может найти применение при биоизмерении, биовизуализации, доставке лекарств, хранении данных, оптоэлектронных устройствах и сверхпрочных наноструктурах. Использование упругих деформаций, вызванных механическим воздействием, открывает новые возможности для адаптации электрических, магнитных, оптических и других физических свойств.
текст: Илья Маличенко, видео: NTU Singapore, фото: Joshua Drakes / Flickr
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