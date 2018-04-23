Самый прочный материал, алмаз, может сгибаться на 9%

Гонконга и Группа ученых из Сингапура Южной Кореи обнаружила, что алмазные нано-иглы могут сгибаться на 9% без нарушения целостности.

Об этом стало известно из статьи ученых, опубликованной 20 апреля. В ней сообщается, что самый прочный в мире природный материал, алмаз, в виде наноразмерных игл обладает хорошей гибкостью.

Исследовательская группа продемонстрировала, что алмазные нано-иглы (примерно в тысячу раз тоньше, чем прядь человеческих волос) могут быть согнуты и растянуты до 9%, прежде чем вернутся в исходное состояние после прекращения воздействия.

Ученые говорят, что их открытие может найти применение при биоизмерении, биовизуализации, доставке лекарств, хранении данных, оптоэлектронных устройствах и сверхпрочных наноструктурах. Использование упругих деформаций, вызванных механическим воздействием, открывает новые возможности для адаптации электрических, магнитных, оптических и других физических свойств.

текст: Илья Маличенко, видео: NTU Singapore, фото: Joshua Drakes / Flickr