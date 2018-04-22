ExoMars-2020: осенью этого года выберут место посадки модуля

Район посадки на Марсе первого российского спускаемого аппарата, создающегося в рамках российско-европейской миссии ExoMars-2020, будет выбран осенью 2018 года.

Как заявил РИА Новости научный руководитель проекта ExoMars с российской стороны Даниил Родионов , осталось два кандидата — плато Оксия и долина Мавра. Выбор будет сделан осенью этого года.

Требований для посадки два: ее техническая реализуемость в этом районе и научные задачи — наличие в этом месте в прошлом воды и условий для консервации следов жизни. Ранее рассматривались четыре района посадки. Все они расположены вблизи экватора в северном полушарии Марса. Здесь не очень много крупных кратеров, но достаточно много сухих русел.

ExoMars — совместный российско-европейский проект по исследованию Марса с орбиты искусственного спутника и с поверхности планеты. Основная цель — изучение поверхности планеты, проведение геологических проб и поиск форм жизни.

В 2016 году в рамках первого этапа проекта на марсианскую орбиту был выведен космический модуль TGO. Второй и главный этап проекта запланирован на 2020 год. Он предусматривает доставку на Марс российской посадочной платформы с европейским марсоходом Pasteur ("Пастер") и научным оборудованием.