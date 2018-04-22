Россия готовится запустить миссию на Марс

Осенью этого года будет определен район посадки российского спускаемого аппарата на Марс.

Даниил Родионов. Первый за многие годы российский спускаемый аппарат полетит на Марс. Уже осенью 2018 года будет выбрано место для посадки создающегося в рамках российско-европейской миссии ExoMars-2020 марсохода, рассказал сотрудник Института космических исследований РАН , научный руководитель проекта ExoMars‐2020 со стороны РФ

По его словам, район для посадки должен подходить под приземление в техническом плане, а также быть интересен с научной точки зрения. В частности, рассматривается место, где в прошлом была вода (озера, русла рек, ручьев) и есть условия для консервации следов жизни.

«Осталось два кандидата — плато Оксия и долина Мавра. Выбор будет сделан до конца этого года, думаю, в районе октября-ноября», — цитируют Родионова РИА «Новости»

Выбор места посадки будет проводиться совместно российскими и европейскими учеными. Ожидается, что запуск второго этапа миссии произойдет уже в июне 2020 года.