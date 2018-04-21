Ученые: самцы дрозофил любят секс и алкоголь

Израильские ученые в ходе научных изысканий выяснили, что самцы плодовых мушек (Drosophila melanogaster) могут получать удовольствие от занятий сексом. Об этом сообщает The Scientist.

Чтобы убедиться в этом специалисты генетически спроектировали самцов дрозофил, которые могли эякулировать под воздействием красного света. Как выяснили ученые, в мозге плодовых мушек существуют специальные нейроны, которые позволяют насекомым получать удовольствие от спаривания.

Кроме того в ходе эксперимента исследователи предложили мухам на выбор жидкости с алкоголем и без него. Стоит отметить, что те самцы, которым удалось спариться с самкой, выбирали безалкогольный напиток, а тем, которым в этом смысле не повезло, находили утешение в алкоголе.

Новости науки: Ученые выяснили, почему мухи пускают слюни на жаре