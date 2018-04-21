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Ученые: самцы дрозофил любят секс и алкоголь
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Ученые: самцы дрозофил любят секс и алкоголь 

Свободная пресса 1 час назад
Израильские ученые в ходе научных изысканий выяснили, что самцы плодовых мушек (Drosophila melanogaster) могут получать удовольствие от занятий сексом. Об этом сообщает The Scientist.
Чтобы убедиться в этом специалисты генетически спроектировали самцов дрозофил, которые могли эякулировать под воздействием красного света. Как выяснили ученые, в мозге плодовых мушек существуют специальные нейроны, которые позволяют насекомым получать удовольствие от спаривания.
Кроме того в ходе эксперимента исследователи предложили мухам на выбор жидкости с алкоголем и без него. Стоит отметить, что те самцы, которым удалось спариться с самкой, выбирали безалкогольный напиток, а тем, которым в этом смысле не повезло, находили утешение в алкоголе.
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