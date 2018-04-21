Космические алмазы оказались остатками древней планеты

Суданский метеорит содержит в себе крошечные алмазы, которые образовались под большим давлением. Специалисты уверены, что алмазы были частью «потерянной» планеты, которая существовала в ранней солнечной системе. Они подсчитали, что планета была размером с Меркурий или Марс.

Ученые давно выдвигали теории о том, что в первые 10 млн лет после образования Солнечной системы существовало множество планет. Но большинство их них было разрушено взрывами и столкновениями, что привело к образованию современных планет и небесных тел.

Если последние данные подтвердятся, метеорит из Судана станет единственным известным остатком одной из этих давно потерянных планет. Изученный материал даст ученым уникальные знания об истории Солнечной системы.

«Согласно смоделированной симуляции, в ранней солнечной системе десятки этих эмбриональных планет столкнулись друг с другом, чтобы сформировать современные планеты. Но получить реальное свидетельство этой теории? Я не ожидал такого», — сказал Фарханг Набии, который изучал куски метеорита в Федеральном технологическом институте Лозанны, Швейцария

Суданский метеорит был первым, который удалось отследить телескопами в процессе его приближения к Земле. Он взорвался над пустыней Нубиан в 2008 году. Ученые Хартумского университета занялись изучением метеорита и собрали 480 обломков в количестве 4 кг.