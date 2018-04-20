Томский университет вошел в «группу по поиску новой физики» на Большом адронном коллайдере

ТОМСК , 20 апреля. / ТАСС /. Томский государственный университет вступил в коллаборацию CMS на Большом адронном коллайдере (БАК) в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН), сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе вуза.

Коллаборация CMS включает в себя почти 200 научных организаций из 42 стран. Детектор CMS имеет самый большой сверхпроводящий магнит. Ученые в ходе экспериментов на детекторе изучают фундаментальные свойства материи и ищут события, выходящие за рамки стандартной модели — новую физику.

"ТГУ вступил в коллаборацию CMS на Большом адронном коллайдере (БАК) в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН). Члены совета единогласно проголосовали за это 20 апреля 2018 года. Ученые ТГУ исследуют взаимодействия протонов и разрабатывают электронику радиационно стойких детекторов, использование которых существенно расширяет возможности по изучению фундаментальных свойств материи", — сообщили в вузе.

Детектор CMS на Большом адронном коллайдере — один из двух универсальных детекторов наряду с ATLAS, с помощью которых был обнаружен бозон Хиггса, который отвечает за массу элементарных частиц.