Ещё
Астрономы проанализировали состав 340 тысяч звёзд в поисках разлучённых сестёр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астрономы проанализировали состав 340 тысяч звёзд в поисках разлучённых сестёр 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Масштабный проект GALAH опубликовал первую крупную партию данных. Учёные проанализировали спектры более чем 340 тысяч звёзд. Цель исследования — понять, какие светила Млечного Пути зародились рядом, но позднее оказались в разных уголках Галактики. Препринт научной работы большого коллектива учёных опубликован на сайте arXiv.org.
Аббревиатура GALAH — сокращение от словосочетания galactic archaeology ("галактическая археология"). Как явствует из названия, цель проекта — восстановить историю Галактики.
Звёзды не рождаются поодиночке. Они целыми сонмами появляются в крупных областях звездообразования, где под действием собственной гравитации сгущается межзвёздный газ. «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) в общих чертах рассказывали об этом процессе.
Светила, родившиеся в одной области звездообразования, в каком-то смысле близнецы. Они имеют одинаковый химический состав, потому что образовались из одного газа. Да и находятся они в момент появления на свет совсем рядом (по меркам космоса, конечно же).
Но звёзды участвуют в сложном движении под действием гравитации многочисленных внешних объектов. И часто порождённая одним облаком газа «космическая семья» распадается со временем.
Команда GALAH поставила себе цель выявить таких потерянных сестёр. Благо химический состав звёзд можно узнать, анализируя спектр их излучения.
Проект был запущен в конце 2013 года. Астрономы используют 3,9-метровый телескоп AAT, снабжённый спектрографом HERMES. Опубликованные ныне данные — плод 280 ночей наблюдений. Отметим: чтобы собрать достаточно информации об одной звезде, требуется «смотреть» на неё около часа.
"К счастью, мы можем наблюдать 360 звёзд одновременно благодаря использованию волоконной оптики", — поясняет соавтор работы Джеффри Симпсон (Jeffrey Simpson) в пресс-релизе Сиднейского университета.
Анализируя спектры, астрономы вычислили содержание в каждой звезде почти двух десятков химических элементов, включая, например, кислород, алюминий и железо.
Для этого специалистам пришлось разработать специальную нейронную сеть. Обучив её на наборе спектров, тщательно проанализированных «вручную», исследователи доверили ей определение химического состава сотен тысяч звёзд.
Кроме химического состава астрономы получили данные и о скорости движения светил. Говоря точнее, спектр позволяет определить составляющую скорости, сонаправленную прямой «звезда — наблюдатель».
"Точность [определения] скоростей, которой мы достигаем с GALAH, беспрецедентна для такого крупного обзора", — сообщает соавтор работы Томаз Цвиттер (Tomaz Zwitter) из Люблянского университета в Словении.
К слову, на 25 апреля 2018 года запланирована публикация нового каталога от космического картографа Gaia (про его миссию мы тоже ранее рассказывали).
Соединив полученную этим спутником информацию о трёхмерных координатах звёзд со своими данными об их скоростях, команда GALAH надеется серьёзно продвинуться в вопросах реконструкции прошлого Галактики.
В итоге «галактические археологи» планируют охватить в рамках своих исследований более миллиона звёзд.
Напомним, что ранее астрономы определили содержание «элементов жизни» в 150 тысячах звёзд и завершили самый глубокий спектроскопический обзор в истории.
Вести.Ru: последние новости
"Бриз" успешно вывел на орбиту военный спутник Спутники Марса образовались из-за удара астероида Ракета "Протон-М" с российским военным спутником успешно стартовала с Байконура
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300199
Первый русский бордель назвали спасением нации161
Первый легальный бордель открывается в России351
Поклонская ответила Порошенко про князей305
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой76
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:13
Сняли подлодку, пробивающую лед
Оружие Армия
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение