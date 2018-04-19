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«Роскосмос» сократит количество полетов к МКС
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«Роскосмос» сократит количество полетов к МКС 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
Госкорпорация "Роскосмос" будет реже отправлять экипажи на орбиту. При этом будет увеличена продолжительность экспедиций.
"Роскосмос" намерен реже отправлять экипажи на орбиту. При этом будет увеличена продолжительность экспедиций, пишет "Русская планета".
Как отметил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам, космонавт Сергей Крикалев, сейчас экипажи прилетают на "Союзах" на МКС четыре раза в год. В "Роскосмосе" хотят сократить количество полетов до трех.
Также должна возрасти длительность пребывания миссий на МКС до 200 суток. Сейчас продолжительность экспедиции составляет в среднем 160-180 суток.
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