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Запуск российской космической обсерватории перенесли
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Запуск российской космической обсерватории перенесли на 2019 год 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: MPE
Запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" перенесен на март 2019 года, сообщили журналистам в пресс-службе компании-разработчика бортового радиокомплекса обсерватории "Российские космические системы" (РКС).
Ранее сообщалось, что "Спектр-РГ" запустят в сентябре 2018 года.
"Холдинг РКС изготовил и передал заказчику новый высокоэффективный бортовой радиокомплекс для международной орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", запуск которой запланирован на март 2019 года. Созданные в РКС уникальные приборы позволят ученым управлять космическим аппаратом и получать научную информацию на расстоянии до 1,8 миллиона километров от Земли", — говорится в сообщении.
Чтобы разместить на обсерватории массивную полезную нагрузку — российский телескоп ART XC и немецкий eROSITA, — вспомогательную аппаратуру пришлось сделать компактной и легкой. Именно поэтому один комплекс будет принимать команды с Земли, участвовать в проведении траекторных измерений, а также передавать на Землю телеметрическую и научную информацию.
"Наше решение для линии связи с космическим аппаратом "Спектр-РГ" построено на основе модульного подхода. Бортовой радиокомплекс — самостоятельная система, которая может выполнять свои задачи независимо от бортового комплекса управления (БКУ). Для этого мы разработали схему, при которой радиокомплекс имеет три интерфейса связи: с БКУ, с бортовой телеметрической системой и с комплексом научной аппаратуры. Это позволило повысить надежность, оптимизировать работу бортового оборудования, заметно снизить нагрузку на БКУ и уменьшить потребление энергии", — приводит пресс-служба слова руководителя отдела радиокомплексов и систем передачи информации РКС Алексей Колобаева.

Долгая история

Несмотря на то, что официальной датой запуска долгое время оставался сентябрь 2018 года, руководитель научной программы "Радиоастрон" (обсерватория "Спектр-Р") Юрий Ковалев сообщал, что запуск может состояться на рубеже 2018-2019 годов.
Ранее сообщалось, что "Спектр-РГ" будет запущен в 2014 году, после чего планируемая дата запуска несколько раз переносилась по разным причинам. В том числе немецкие коллеги хотели довести свой телескоп, на постройку которого было потрачено порядка 90 миллионов евро, до совершенства и не спешили отправлять его в Россию. На территорию подмосковного НПО имени Лавочкина, где ведется сборка обсерватории, eROSITA попал только в начале 2017 года.
Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что последний перенос связан именно с неготовностью бортового радиокомплекса. Завершить работы в срок не удалось из-за западных санкций, в результате которых были прекращены поставки в Россию электронных компонентов.

Российско-германский проект

Обсерватория станет первым российским аппаратом, который будет запущен в точку Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Луны и Земли, и проработает там семь лет. Первые четыре года будет проводиться обзор всего неба, а оставшиеся три ученые планируют потратить на изучение наиболее интересных точек, которые откроются за время работы обсерватории.
Рентгеновский телескоп eROSITA состоит из семи одинаковых зеркальных модулей, направленных параллельно. В каждом из них установлено по 54 вложенных друг в друга позолоченных зеркала. Они собирают высокоэнергетические фотоны и направляют их дальше — в рентгеновские камеры, расположенные в "Фокусе" зеркальной установки.
Для достижения максимальной производительности рентгеновские камеры телескопа охлаждаются до температуры —90 градусов по Цельсию с помощью сложной системы труб. Как утверждают производители, eROSITA в 25 раз чувствительнее немецкого рентгеновского телескопа ROSAT, запущенного 1 июня 1990 года с мыса Канаверал в США.
Ожидается, что в ходе четырехлетней работы телескоп еROSITA зарегистрирует около 3 миллионов активных ядер галактик и 100 тысяч скоплений галактик, а также миллионы объектов различной природы в нашей галактике, включая коронально активные звезды, катаклизмические переменные и рентгеновские двойные системы.
Кроме основного инструмента миссии eROSITA, на "Спектре" будет установлен российский прибор ART-XC, дополняющий немецкий телескоп в более жестком диапазоне энергий. Он был поставлен НПО Лавочкина 28 ноября 2016 года.
При этом сообщалось, что российские ученые получат всю информацию, которую соберет российский телескоп, и половину информации с немецкого eROSITA, а их немецкие коллеги, соответственно, половину информации с АРТ-ХС и все данные со своего телескопа.
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