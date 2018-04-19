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Устройство предотвратит перегрузки на уроках физкультуры
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Учёные создали устройство, способное предотвратить опасные перегрузки на уроках физкультуры 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Молодые учёные в рамках проекта бизнес инкубатора МФТИ приступили к разработке сверхточного устройства для диагностики состояния здоровья во время групповых занятий спортом. Партнёрами проекта выступили Федерация спортивной борьбы, Федерация кудо России, Федерация кёкусинкай России. Об этом RT рассказали в Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования (РАСНО).
По их словам, основная цель разработки — снизить опасные перегрузки во время тренировок, в частности на занятиях физкультурой в школе, где все дети получают одинаковую нагрузку без учёта индивидуальных особенностей организма.
«Уже создан прототип устройства. Оно оснащено датчиками, которые анализируют физическое состояние каждого спортсмена в группе, опираясь на показания о проводимости кожи, частоте сердечного ритма и дыхания. Оно в онлайн-режиме предупреждает педагога, если здоровью кого-то из участников грозит опасность, или наоборот нагрузка недостаточная», — рассказал RT председатель правления РАСНО Сергей Шестаков.
Получить информацию об эффективности занятия смогут и родители, если установят на своём гаджете специальное приложение, уточнил он.
Механизм можно закрепить вокруг тела или на запястье. Помимо прочего, он, анализируя физиологические показатели того или иного спортсмена, предлагает варианты по повышению эффективности тренировок.
В конце прошлого года глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что в 2016-2017 учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников.
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