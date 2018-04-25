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Ученые выявили причины тяжелых заболеваний сердца
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Ученые выявили причины тяжелых заболеваний сердца 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Изучая причины возникновения тяжелых расстройств сердца на животных моделях, ученые обнаружили, что виновниками заболеваний являются не генетические мутации, а неверный синтез определенных белков. Как удалось выяснить сайту МедикФорум, при развитии таких заболеваний сердца, как системный амилоидоз, кардиомиопатия в клетках сердечной мыщцы накапливаются неверно свернутые белки. Уже известно, что накопление таких «мусорных» протеинов приводит к уничтожению нейронов в случае нейродегенеративных расстройств. Чтобы полностью понять последствия такого «замусоривания» тканей сердца, ученые постарались проследить на лабораторных мышах весь процесс производства протеинов, начиная с РНК-репликации и последующего полного завершения строительства структуры белков. В результате кропотливого исследования обнаружилось, что особый фермент аланил-тРНК синтетаза производит редактирование неверно включенных в протеины аминокислот, удаляя их при обнаружении. Если количество этого фермента в организме понижено, то это и становится причиной накопления «неправильных» белков. Именно такое «замусоривание» приводит к смерти кардиомиоцитов и серьезным нарушениям функционирования сердца. Данные, которые ученые получили во время своей научной работы, доказывают, что нарушения в точности передачи генетической информации в процессе синтеза протеинов способствуют развитию пороков сердца. Исследователи полагают, что нарушения функций головного мозга тоже может быть вызвано неверной или неполной транскрипцией РНК. Ранее ученые доказали пользу бани.
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