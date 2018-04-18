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Ученые смогли очищать воду взрывом
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Ученые смогли очищать воду взрывом 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Исследователи из Томска сообщили о том, что им удалось совершить прорыв в очищении воды. Теперь предлагается очищать воду с помощью особого взрыва. Как удалось выяснить сайту МедикФорум, ученые провели тесты, которые показали, что воду можно очищать с помощью особого взрыва. Таким образом в будущем можно будет сильно увеличить количество запасов воды. В настоящий момент проблема наличия чистой питьевой воды стоит еще не так остро, но уже в будущем она может сильно обеспокоить ученых, поскольку население Земли увеличивается, а объемы питьевой воды остаются не такими уж и большими. Поэтому исследователи ищут метод, который позволит масштабно и массово проводить очищение воды, превращая ее в пригодную для питья. Оказалось, что сделать это можно с помощью особых взрывов. Разработка технологий по фильтрации воды, а также удаления из нее примесей проводилась в Томске. Суть метода в разрушении капель с помощью взрывов. Это позволяет сделать воду чистой и отделить ее от примесей. Первые результаты эксперимента оказались успешными. В будущем ученые намерены провести дополнительные тесты, чтобы лучше понять насколько хорошо работает этот метод. Эта разработка позволит осуществлять фильтрацию воды сравнительно недорого и качественно. Очищенная вода получается при конденсации водяного пара. Эксперименты будут продолжены в ближайшее время. Ранее ученые смогли очищать воду с помощью бактерий.
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