Ученые собираются бурить бугор ямальской воронки. Взрывы еще будут 

На протяжении последних пяти лет внимание ученых привлекают газовые воронки на Ямале. Загадочные места выбросов газа стали объектами экспедиций, съемок из космоса и многочисленных исследований.
По словам ведущего научного сотрудника Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН, кандидата геолого-минералогических наук Артема Хомутова, воронки на полуостровах Ямал и Гыдан образовались не быстро, но и не за сотни или тысячи лет. Всё произошло на нашем веку.
Исследования ученых показали, что процесс формирования бугра длился 65-75 лет. Основным объектом исследования стала воронка, образовавшаяся на Ямале в результате газового выброса в октябре 2013 года. По данным ученых, бугор образовался в 1940-х годах и ежегодно увеличивался в высоту и по диаметру. Скорость роста высоты бугра в 1976-1985 годах составляла около 8 сантиметров в год. Данные были получены с помощью анализа древесно-кольцевых хронологий кустарников (ивы) из района воронки и других тундровых территорий, проведенного доктором биологических наук Станиславом Арефьевым. В некоторых местах бугра-предшественника впервые для тундровой зоны ученые зафиксировали связь прироста ивы с температурой воздуха не только июля, но и августа.
Артем Хомутов отметил, что в минувшем году состоялась совместная экспедиция на Ямал сотрудников Института криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, Института криологии и криософии ТюмГУ и Института микробиологии им. С. Н. Виноградского РАН, организованная Российским центром освоения Арктики. Маршрут проходил от города Лабытнанги до научного стационара «Васькины Дачи» в районе Бованенковского месторождения. Основные исследования проводились на территории стационара «Васькины Дачи» и в районе воронок газовых выбросов.
Ученые отобрали для изучения пробы воды, снега и донных осадков фоновых озер и на месте воронок газового выброса. Обследовано десять озер, в том числе два — на месте воронок. Полученные в ходе экспедиции данные послужат основой для концепции формирования озерных котловин в криолитозоне Арктики. По словам Артема Хомутова, сегодня вся деятельность правительства ЯНАО в связи с возникновением воронок, в том числе и вся деятельность заинтересованных добывающих компаний, направлены на то, чтобы с помощью ученых найти способ прогнозирования появления этих воронок.
«Сегодня точно сказать нельзя, что воронок в дальнейшем не будет, скорее всего, все будет зависеть от климата. Мы считаем, что это климатически обусловленное явление. Все это специфично. До какого-то момента будет потепление, сейчас ученые утверждают, что мы входим в эпоху похолодания. Причина образования кратеров — выброс газа из-под земли. Поэтому первым делом на территории округа организовали сеть сейсмодатчиков для прогноза возможных опасных природных явлений под землей, в том числе и образования воронок. Датчики установили в районе Сабетты, Бованенковского и Харасавэйского месторождений. Они будут фиксировать эти выбросы и сейсмическую активность», — считает ученый.
По его мнению, главное понять, почему происходят выбросы газа, и тогда легче будет принять какие-то решения. Говоря об опасности для населения, Артем Хомутов отмечает, что особой опасности нет: «Выбросы газа происходят в малонаселённых районах Ямала. Местное население в основном в курсе, что это такое, поэтому любой подозрительный бугор они обходят. Первое, что сделали местные власти, — довели до населения информацию о том, что перед тем, как появляется выброс газа, — образуется бугор. А с момента образования бугра проходит достаточно много времени».
Рассказывая о содержимом объекта, ученый констатирует, что происходит выброс метана. И даже после образования воронки и заполнения её водой метан продолжает поступать на поверхность. Ученые детально изучили появление наиболее свежей Сеяхинской воронки по фото— и видеоматериалам, полученным от участников экспедиции и по предварительным данным из космоса. Воронка образовалась в русле реки.
«15 сентября 2015 года русло было слабо смещено, в июне 2016 года, за год до образования воронки, русло реки опять сместилось, это явно видно на космических снимках. Выброс произошел прямо в русле, и кратер сразу заполнился водой. Глубина кратера — около 50 метров» — рассказывает Артем Хомутов.
Многих интересует вопрос: связано ли появление воронок с интенсивным промышленным освоением территории Ямала. По мнению ученого, такие выбросы были и до начала освоения региона нефтегазовыми предприятиями.
«Если посмотреть на карте, к примеру, от Антипаютинской воронки на десятки километров вокруг ничего нет. К Сеяхинской ближайшая точка — Сабетта, также далеко как и Бованенковское месторождение. Доказательств и научных обоснований влияния освоения нет», — сказал Артем Хомутов.
В завершении беседы он отметил, что ученые собираются пробурить один из возможно опасных бугров, вот тогда и приоткроется завеса тайн ямальских воронок.