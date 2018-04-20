Ещё
Дерматологи назвали бесполезные и вредные процедуры по уходу за кожей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США предложили лишить российского золота
США предложили лишить российского золота

Дерматологи назвали бесполезные и вредные процедуры по уходу за кожей 

МедикФорум 52 минуты назад
Фото: МедикФорум
Американские дерматологи рассказали об ошибках, допускаемых многими женщинами при уходе за кожей ввиду своей слабой осведомлённости о возможных последствиях таких действий. По словам учёных, некоторые процедуры не стоит производить из-за их бесполезности, другие же являются достаточно вредными для организма.
В стремлении сохранить кожу гладкой и красивой как можно дольше порой женщины прибегают к различным методикам и рекомендациям, часто имеющим «сомнительную репутацию». Как стало известно МедикФоруму, для того чтобы не проводить эксперименты над своим телом, нью-йоркские дерматологи назвали бесполезные и губительные процедуры, от которых советуют отказаться навсегда.
Химический пилинг в домашних условиях.
Такая процедура должна проводиться только медспециалистом в соответствующем учреждении, иначе негативные последствия подобной самостоятельной очистки кожи проявятся на лице в виде покраснений, рубцов, аллергии, потери природного оттенка.
Мочалки из люффы.
Этот род травянистых лиан, произрастающий в азиатских тропиках и субтропиках, чересчур абразивен, изделия из него могут вызвать раздражения на коже и распространить по телу бактерии, что чревато появлением угрей и экзем.
Увлажняющие средства, содержащие коллаген.
Специалисты из США пояснили, что коллагеновая молекула не подходит для средств омоложения из-за относительно большого размера. Проникновения активного ингредиента в кожу не происходит, потому покупатель приобретает просто увлажняющий крем по завышенной стоимости.
Абразивный скраб для лица. В ходе его использования на коже могут появиться раздражение и гиперпигментация. От угревой сыпи он не только не лечит, но, напротив, усугубляет её.
МедикФорум: последние новости
Ученые рассказали как вылечить рак Уход за кожей лица весной: как сделать цвет лица идеальным Ученые узнали о влиянии черного чая на мозг
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу выступил с заявлением по Сирии150
США предложили лишить российского золота129
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора121
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей608
Боевики сдались после ударов ВКС РФ30
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение