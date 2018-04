Горячий юпитер открыли благодаря американскому любителю 

Благодаря данным астронома-любителя из США была обнаружена новая планета вне Солнечной системы. Она относится к классу горячих юпитеров, то есть планет, чья масса сравнима с юпитерианской, но которые на два порядка ближе к своей звезде, нежели пятая планета от Солнц. Открытие сделали ученые международного проекта, основанного в Коуровской астрономической обсерватории Уральского федерального университета. Результаты работы опубликованы в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific, препринт статьи можно прочитать на arXiv.Org.