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Горячий юпитер открыли благодаря американскому любителю
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Горячий юпитер открыли благодаря американскому любителю 

Индикатор 3 часа назад
Фото: Индикатор
Благодаря данным астронома-любителя из США была обнаружена новая планета вне Солнечной системы. Она относится к классу горячих юпитеров, то есть планет, чья масса сравнима с юпитерианской, но которые на два порядка ближе к своей звезде, нежели пятая планета от Солнц. Открытие сделали ученые международного проекта, основанного в Коуровской астрономической обсерватории Уральского федерального университета. Результаты работы опубликованы в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific, препринт статьи можно прочитать на arXiv.Org.
Найденная экзопланета обращается вокруг звезды, похожей на Солнце, с периодом 40 часов. Ее масса и размеры близки к характеристикам Юпитера, но расположена планета очень близко к родительской звезде. За счет такой близости, температура атмосферы экзопланеты гораздо выше чем у Юпитера. По словам исследователей, нынешнее открытие уникально тем, что признаки наличия экзопланеты (транзиты) впервые были найдены благодаря данным от астронома-любителем из городка Эктон (Массачусетс, США) с помощью телескопа с диаметром зеркала всего 28 см.
Находка получила название KPS-1b, в честь проекта по поиску транзитных экзопланет Kourovka Planet Search (KPS). В свою очередь, проект получил свое название в честь Коуровской астрономической обсерватории УрФУ. В рамках KPS астрономы наблюдали участки звездного неба в созвездиях Лебедь, Кассиопея, и Большая Медведица.
Программное обеспечение для анализа данных и поиска кандидатов в экзопланеты было разработано в УрФУ, а последующие наблюдения кандидатов проводили множество обсерваторий, в том числе российские телескопы в Пулковской и Тункинской обсерваториях, а также в Специальной астрофизической обсерватории РАН. Спектральные наблюдения, позволившие узнать массу экзопланеты, были получены в обсерватории Верхнего Прованса (Франция).
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