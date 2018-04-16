Томские ученые предложили очищать воду взрывами

Как рассказали «РГ» в пресс-службе вуза, новый способ очистки воды позволяет эффективно удалять из воды химически агрессивные, токсичные и горючие примеси. Очистка происходит в несколько этапов. Сначала загрязненную воду превращают в суспензии или эмульсии, добавляя нерастворимые в воде жидкости или твердые вещества. Затем нагревают в специализированных камерах до температур в 300-500 градусов. При нагревании на границе разных компонентов капли (в эмульсии — двух жидкостей, в суспензии — жидкости и твердых частиц) происходит перепад давления, который приводит к взрывному разрушению межфазных границ. Из исходной капли образуется аэрозоль — множество капель, процессы протекают в виде цепных реакций, и это дает возможность быстро разделить примеси и воду.

По словам руководителя научного коллектива, профессора ТПУ Павла Стрижака, при нагревании вода испаряется, негорючие примеси выпадают в осадок, а горючие — выгорают. Затем водяной пар конденсируется, и получается очищенная вода, которая может быть повторно использована, например, для технологических нужд.

Ученые считают, что в промышленных масштабах такая термическая очистка может производиться в теплообменных камерах различной конструкции. Такие установки конструктивно похожи на сушильные аппараты с распылительными насадками или на контактные водонагреватели.

В рамках проекта томские ученые планируют провести цикл исследований и оценить перспективу применения технологии по очистке сточных вод для предприятий Томской области

Справка «РГ»

По данным ООН, дефицит пресной воды на планете уже составляет 230 миллиардов кубических метров в год. Более 1,8 миллиарда человек в качестве питьевой используют загрязненную воду. К 2030 году 47 процентов мирового населения будут жить под угрозой водного дефицита.