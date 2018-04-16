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Томские ученые выявят роль вулканов в массовом вымирании видов 440 млн лет назад
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Томские ученые выявят роль вулканов в массовом вымирании видов 440 млн лет назад 

ТАСС 1 час назад
ТОМСК, 16 апреля. /ТАСС/. Ученые из международной лаборатории Томского государственного университета (ТГУ) запускают исследование, которое позволит выяснить роль вулканов в биологической катастрофе 440 млн лет назад, когда на Земле исчезло 85% видов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Кроме того, исследование позволит оценить запасы металлов на территориях извержений.
"Ученые лаборатории геохронологии и геодинамики ТГУ проверят взаимосвязь между магматическими процессами и массовой гибелью биологических видов. С помощью радиоизотопного датирования исследователи «вернутся» почти на 400 с лишним млн лет назад и оценят экологические условия того времени: это поможет понять, могло ли крупнейшее извержение древних вулканов привести к биологической катастрофе, в результате которой с лица Земли исчезло 85% живых организмов", — говорится в сообщении.
Специалисты проведут исследования в Восточной Сибири, а также в Северной и Центральной Азии и Северной Монголии. Они изучат породы на территории так называемых крупных изверженных провинций — событий, связанных с выбросами магмы и парниковых газов объемом до 1 млн кубометров, которые приводили к масштабным изменениям климата. «Помимо фундаментальной ценности исследования имеют и большую практическую значимость: они позволят оценить потенциал месторождений полезных ископаемых, поскольку многие из них — никель, медь, платина — образовались там, где расположены крупные изверженные провинции», — отметили в вузе.
"Нам предстоит выработать новый научный подход, который позволит отследить пики магматической активности во временном интервале от 500 до 400 млн лет назад на примере Сурдакской крупной изверженной провинции в Верхоянской области. Именно это магматическое событие, произошедшее на территории современной Восточной Сибири, является одним из кандидатов на ордовикское вымирание биоты [организмов]", — цитирует пресс-служба заведующего лабораторией, ученого ТГУ и Карлетонского университета Ричарда Эрнста.
Есть пять основных вымираний организмов в истории Земли: для четырех из них установлена связь с извержениями, и только для одного — за которое взялись ученые ТГУ — пока не определены причины.
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