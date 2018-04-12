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Всероссийская школа-конференция молодых ученых состоится в ННГУ им. Лобачевского
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Всероссийская школа-конференция молодых ученых состоится в ННГУ им. Лобачевского 

Newsroom24 44 минуты назад
Фото: Newsroom24
С 17 по 20 апреля в Университете им. Лобачевского состоится 71-я Школа-конференция молодых учёных «Биосистемы: организация, поведение, управление».
Мероприятие заявлено как всероссийское, однако пройдёт с международным участием.
Основная задача конференции — активизация научно-исследовательской деятельности молодых учёных и преподавателей, представление научных результатов, общение с ведущими учёными, обмен опытом и обсуждение «горячих тем» биологии.
В конференции примут участие около 300 человек, из 11 субъектов Российской Федерации (Нижний Новгород, Иваново, Москва, Самара, Санкт-Петербург, Екатеринбург, республики Коми, Башкортостан, Татарстан и Марий Эл).
Конференция проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и гранта Правительства РФ. Конференция аккредитована как полуфинальный отбор по программе У. М. Н. И. К. фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Партнёрами и участниками конференции молодых учёных выступили компании: Beckman Coulter Life Sciences, Merck, АНАЛИТ, БиоЛайн и Хеликон.
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