Всероссийская школа-конференция молодых ученых состоится в ННГУ им. Лобачевского

С 17 по 20 апреля в Университете им. Лобачевского состоится 71-я Школа-конференция молодых учёных «Биосистемы: организация, поведение, управление».

Мероприятие заявлено как всероссийское, однако пройдёт с международным участием.

Основная задача конференции — активизация научно-исследовательской деятельности молодых учёных и преподавателей, представление научных результатов, общение с ведущими учёными, обмен опытом и обсуждение «горячих тем» биологии.

Конференция проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и гранта Правительства РФ . Конференция аккредитована как полуфинальный отбор по программе У. М. Н. И. К. фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Партнёрами и участниками конференции молодых учёных выступили компании: Beckman Coulter Life Sciences, Merck, АНАЛИТ, БиоЛайн и Хеликон.