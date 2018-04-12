Томские физики создают программу, которая минимизирует помехи GPS при северном сиянии

ТОМСК , 12 апреля. / ТАСС /. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) принимают участие в подготовке орбитального эксперимента, в рамках которого планируется создать 3D-модель прохождения сигналов от навигационных спутников через ионосферу Земли, это поможет преодолевать GPS и ГЛОНАСС помехи, возникающие при северном сиянии. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе вуза.

"Томские физики разрабатывают программное обеспечение для космического эксперимента, который позволит выяснить, что мешает распространению спутниковых сигналов в возмущенной ионосфере Земли во время солнечной активности. В частности, это исследование поможет объяснить, и чтобы в дальнейшем устранить, причину сбоев в синхронизации, потерю и искажение сигналов навигационных спутников типа GPS и ГЛОНАСС над Северным и Южным полюсами планеты", — рассказал собеседник агентства.

По информации ТГУ, с самого начала развития орбитальных навигационных систем было замечено, что на качество радиосвязи негативно влияет неоднородность распределения плазмы в ионосфере. Особенно сильно этот эффект заметен в полярных зонах. Полученные во время эксперимента данные ученые будут использовать, в том числе, чтобы выяснить, почему у спутников типа GPS и ГЛОНАСС и других пропадает связь во время северного сияния.

Агентству пояснили в университете, что комплекс гелиофизической аппаратуры будет закреплен на борту космического аппарата «Метеор-МП». Над проведением эксперимента работают ученые Института космических исследований РАН и Полярный геофизический институт РАН. Запуск спутника запланирован 2025 год.