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Новосибирские учёные создали тренажёр для фото в космосе
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Новосибирские учёные создали тренажёр для фото в космосе 

Собака 23 минуты назад
Фото: Собака
Имитатор фотоаппарата научит космонавтов снимать Землю с орбиты, чтобы ничего не упустить.
Ведущий инженер Института автоматики и электрометрии СО РАН Василий Бартош объяснил в издании «Наука в Сибири»: «Космонавт, выходя на орбиту, два месяца тратит только на то, чтобы узнать то место, над которым он летит. Времени на то, чтобы сфотографировать, — всего тридцать секунд, потому что Земля очень быстро пролетает. В преддверии будущих полётов на Луну мы прорабатываем с центром подготовки космонавтов такую же систему, более продвинутую, с учётом того, что космонавт может фотографировать с любой точки: и при посадке на Луну, и в путешествиях по ней». Новая система имитирует камеру, подстраивается под точку расположения космонавта и рисует изображение, которое он должен увидеть на мониторе.
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