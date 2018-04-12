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Росатом и РАН проектируют новую аппаратуру для изучения Марса и Луны
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Росатом и РАН проектируют новую аппаратуру для изучения Марса и Луны 

Газета.Ru 58 минут назад
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, входящего в концерн «Росатом», в сотрудничестве с Институтом космических исследований РАН разрабатывает новую модификацию научной аппаратуры, которая позволит изучать состав грунта на разных планетах, сообщает РИА «Новости».
"Подобная научная разработка позволит определять валовый элементный состав основных породообразующих элементов и может быть использована на посадочных миссиях на Марсе, на Луне и на Венере", — сообщили РИА Новости во ВНИИА.
Это новое поколение оборудования. Ранее ВНИИА разработал импульсный нейтронный генератор, который уже более пяти лет успешно работает на марсоходе Curiosity. С его помощью сделано несколько открытий, в том числе и о наличии воды в грунте Марса.
В ИКИ РАН отметили, что в настоящее время создаются квалификационные и летные образцы такой аппаратуры для совместного российско-европейского проекта ЭкзоМарс-2020". Также одним из наиболее важных элементов тесного сотрудничества ИКИ и ВНИИА в последнее время связан с участием в российской лунной программе и посвящен созданию научной аппаратуры АДРОН для будущих российских посадочных миссий «Луна-25» и «Луна-27».
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