Подростки из Сокола познакомились с альтернативной энергетикой

Физический факультет МГУ посетили обучающиеся в девятых классах школы №1252 имени Сервантеса в рамках проекта «Университетские субботы». Ребята прослушали лекцию «Электричество из солнечного света».

— В настоящее время у всех на слуху «альтернативная энергетика», под которой подразумевается использование энергии ветра, земли и солнца, — отметили в администрации школы. — Эта тема небезынтересна и нашим десятиклассникам. Ребята с большим интересом узнали много нового о классификации фотоэлементов диодного типа, экспериментальных способах усовершенствования эффективности поглощения солнечной энергии и кремниевых солнечных элементах, которые способны объединяться в большие солнечные модули, используемые на земле и на околоземных спутниках.

Вопросы, связанные с гелиоэнергетикой, изложил ведущий научный сотрудник кафедры общей физики и молекулярной электроники, доктор физико-математических наук Павел Форш. (ео)