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Исследователи космоса соберутся в Минске
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Исследователи космоса соберутся в Минске 

Мир24 46 минут назад
Исследователи космоса соберутся в Минске 9-15 сентября на Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов, передает БЕЛТА.
«Мы увидим здесь легендарных людей, которые занимались исследованиями космического пространства, участвовали в различных космических программах — Советского Союза, России, американских — по линии NASA», — сказа Александр Тузиков, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси.
На конгресс приглашены около 350 человек, в том числе 150 космонавтов. Программа включает пленарное заседание, заседания технических секций, выставку космических технологий. Делегаты выступят перед представителями различных организаций и высших учебных заведений Беларуси.
Ассоциация участников космических полетов — международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран. Создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс ежегодно собирает космонавтов, представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.
Интерес к освоению космоса растет, показывают социологические исследования. Так, ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 40% его участников считают, что первыми людьми на Марсе станут участники российской экспедиции.
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