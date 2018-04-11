Исследователи космоса соберутся в Минске

Исследователи космоса соберутся в Минске 9-15 сентября на Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов, передает БЕЛТА.

«Мы увидим здесь легендарных людей, которые занимались исследованиями космического пространства, участвовали в различных космических программах — Советского Союза, России , американских — по линии NASA », — сказа Александр Тузиков , генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси

На конгресс приглашены около 350 человек, в том числе 150 космонавтов. Программа включает пленарное заседание, заседания технических секций, выставку космических технологий. Делегаты выступят перед представителями различных организаций и высших учебных заведений Беларуси.

Ассоциация участников космических полетов — международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран. Создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс ежегодно собирает космонавтов, представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.

Интерес к освоению космоса растет, показывают социологические исследования. Так, ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 40% его участников считают, что первыми людьми на Марсе станут участники российской экспедиции.

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