Новосибирские учёные разработали тренажёр для космических фотографов

Новосибирские учёные разработали тренажёр, который поможет научить космонавтов делать фотографии Земли с орбиты.

«Космонавт, выходя на орбиту, два месяца тратит только на то, чтобы узнать то место, над которым он летит. Времени на то, чтобы сфотографировать, — всего 30 секунд, потому что Земля очень быстро пролетает. Сейчас эта тема развивается, и в преддверии будущих полётов на Луну мы прорабатываем с центром подготовки космонавтов такую же систему, более продвинутую, с учётом того, что космонавт может фотографировать с любой точки: и при посадке на Луну, и в путешествиях по ней», — цитирует издание «Наука в Сибири» ведущего инженера ИАиЭ СО РАН Василия Бартоша.

Разработанная учёными система подстраивается под точку расположения космонавта и рисует изображение, которое он должен увидеть на мониторе. Фотоаппарат тренажера представляет собой имитатор фотоаппарата, в который встроен микродисплей — работающий так, как если бы человек в космосе смотрел с настоящим фотоаппаратом на Землю.

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