Сибирские ученые адаптируют космические технологии для сельского и лесного хозяйств

НОВОСИБИРСК , 11 апреля. / ТАСС /. Ученые институтов Сибирского отделения РАН разрабатывают системы, позволяющие использовать космические технологии в экономике регионов. Так, дистанционное зондирование (спутниковое наблюдение Земли в разных спектрах) активно внедряется для контроля урожайности и опасности лесных пожаров, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске заведующий лабораторией Института автоматики и электрометрии СО РАН (Новосибирск) Михаил Лаврентьев.

"Часто спрашивают: а что, собственно, дорогие космические программы дают для экономики? В институте есть несколько проектов, связанных с технологиями космоса. Это, во-первых, дистанционное зондирование земли при одновременном использовании нескольких спектров: видимого, инфракрасного. Они позволяют увеличить точность, и может применяться для, допустим, слежения за незаконными вырубками леса, состоянием сельскохозяйственных угодий и много других задач", — сказал он.

Многие из таких проектов реализуют ученые Красноярского научного центра СО РАН. Заведующий лаборатории дистанционного зондирования Земли Олег Якубайлик рассказал о разработке прикладных систем на основе геопространственных веб-сервисов, которые позволяют оперативно просматривать, анализировать и обрабатывать спутниковые данные.

"Мы сейчас сориентированы, прежде всего, на новое поколение метеорологических спутников, которые дают возможность информацию о пожарах визуализировать с детальностью в несколько раз более высокой, чем те стандартные решения, которые сегодня используются в существующих системах федерального уровня", — сказал он.

По словам ученого, подобные системы разрабатываются также для оценки и прогнозирования урожайности сельскохозяйственных угодий и лесных пожаров по данным дистанционного спутникового зондирования.