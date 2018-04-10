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Томские ученые разработали способ сохранения прочности циркониевой керамики
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Томские ученые разработали способ сохранения прочности циркониевой керамики 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Ученые из Томского политехнического университета нашли способ обработки циркониевой керамики, который сохраняет ее прочность. Об этом во вторник рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Сергей Гынгазов.
Рекомендации по обработке шлифованных керамических изделий ученые опубликовали в журнале Ceramics International при поддержке гранта Минобрнауки РФ.
Циркониевая керамика может потерять в прочности после шлифовки. «Шлифование изделий применяется, например, в стоматологии, где циркониевая керамика активно используется для протезирования. Оказалось, такое воздействие изменяет кристаллическую решетку керамики, уменьшая прочность материала. Мы предложили простой и дешевый способ победить этот негативный эффект — нагрев до 1000 градусов в течение 30 минут», — сказал Гынгазов.
Циркониевая керамика обладает целым комплексом полезных физических свойств. Это сверхпрочный материал с низкой теплопроводностью, химически стабильный и биосовместимый. Свойства диоксида циркония делают его весьма перспективным для изготовления самых разных изделий — от кухонных ножей до зубных протезов, от микроэлектроники до современных изоляционных материалов на космических кораблях.
Готовые керамические изделия спекаются из порошка диоксида циркония. По словам Гынгазова, сейчас российские производители керамики используют материал зарубежных поставщиков. Ученые ТПУ разрабатывают технологии, которые улучшат качество отечественного продукта и минимизируют зависимость от импорта в этой сфере производства. Эти исследования ведутся в рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом.
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