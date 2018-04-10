Технология 3D-голограмм позволит записать 1000 DVD на кусочек пленки размером с ладонь

На сегодняшний день крупные объемы информации по-прежнему хранятся на всевозможных дисках, однако уже сейчас существует поистине гигантское незадействованное хранилище, которое только предстоит освоить. Речь идет о голографических запоминающих устройствах. Команда китайских ученых разработала пленку на основе наночастиц, способную хранить информацию в виде 3D-голограмм, улучшающих плотность данных, скорость считывания, записи и стабильность в сложных условиях.

Идея голографического хранения данных существует не первое десятилетие, однако ощутимого прогресса в этом направлении достигнуто не было. В 2005 году несколько крупных технологических компаний объединили свои усилия для продвижения идеи универсальных голографических дисков (HVD), а также голографических карт.

Наиболее значимых успехов достигли ученые Северо-Западного университета Китая , которые создали новый тип носителя. На первом этапе они разработали полупроводниковую пленку из диоксида титана (TiO2) и наночастиц серебра. Информация записывается на нее с помощью лазера путем изменения заряда, а поскольку разные длины волн лазера влияют на частицы по-разному, информация «складируется» в виде трехмерных голограмм.

Данная технология позволяет устройствам хранить больший объем информации в меньшем физическом пространстве по сравнению с обычными оптическими системами. По данным команды университета, фрагмент голографической пленки размером 10 х 10 см и толщиной 620 нанометров позволит хранить в 1000 раз больше данных, чем DVD, то есть примерно 8,5 ТБ.