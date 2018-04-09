«Уникальный образец для коллекции»: челябинец просит 900 тысяч за кусок метеорита

Челябинске выставили на продажу кусочек метеорита, который, по словам его владельца, пролетел над южноуральской столицей пять лет назад. Такое предложение появилось на сайте объявлений «Юла». За фрагмент космического объекта весом 3,4 килограмма продавец просит 900 тысяч рублей.

— Я нашёл этот фрагмент метеорита ещё в апреле 2014 года в посёлке Тимирязевский, — рассказал 74.ru челябинец Алексей. — Выходил на его поиски несколько раз: находил как совсем мелкие осколки метеорита, так и крупные — этот весит больше трёх килограммов, второй по весу после самого известного фрагмента метеорита. Если бы я вовремя не нашёл этот метеорит, он бы просто начал окисляться, смешиваться с землёй, и его бы уже не нашли. А мне удалось сохранить его практически в первозданном виде. Сперва даже в вакууме его хранил, чтобы он был максимально полезен для исследований.

По словам Алексея, звонков от покупателей пока нет. Но цену в 900 тысяч он считает демократичной.

— Если бы его можно было бы вывезти за границу, там его бы продали за 100 тысяч долларов, — утверждает продавец. — Перекупщикам продавать его не хочу. Это отличный экземпляр для коллекции, уникальный образец для исследований, а, может, кому-то просто и для понта в особняке поставить. Хоть весь медийный шум, связанный с падением метеорита, уже прошёл, ценители, учёные и просто энтузиасты по-прежнему интересуются такими вещами.

Алексей рассказал, что этот фрагмент метеорита уже хорошо известен челябинским учёным. Он передавал его для исследований в ЧелГУ, снимок фрагмента есть в десятках научных статей и зарубежных изданиях. Узнал его и челябинский геолог Сергей Колисниченко

— Да, это действительно часть метеорита, который пролетел над Челябинском пять лет назад, — подтвердил Сергей Колисниченко. — Я даже изучал его и снимал для публикации. Но для меня новость, что его продают. Считал его проданным ещё года два назад. Он, конечно, далеко не второй по весу. До него есть ещё фрагменты весом пять и 23 килограмма. Согласен, что это дорогой экспонат. Но, по моему мнению, скорее всего, за него дадут не более 500 тысяч рублей.

Челябинск пережил падение метеорита 15 февраля 2013 года. Благодаря этому наш регион получил новую мировую известность. Предприниматели, учёные и простые горожане ломали голову, как заработать на уникальном «привете из космоса». 74.ru собрал самые популярные идеи и выяснил, принесли ли они космические деньги.