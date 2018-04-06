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Антарктида тает быстрее, чем думали ученые
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Антарктида тает быстрее, чем думали ученые 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Ученые обнаружили «потерю», благодаря спутниковому слежению. Выяснилось, что толщина ледяного пласта существенно уменьшилась, пострадали подводные слои льда. Теплые течения размывают основание ледников на глубине больше 1 километра. Исследователь из Лидского Университета (Великобритания) доктор Ханнс Конрад говорит: «Наше исследование четко показывает, что таяние происходит по всему ледяному покрову из-за того, что океан подтачивает его основание, а не только в отдельных местах, как было замечено ранее. Это таяние влияет на рост уровня мирового океана.»
На данный момент уже 65 ледников откололись от материка. Это ставит под угрозу жизнь антарктических обитателей, особенно пингвинов.
Спутниковое оборудование CryoSat-2 измеряет толщину льда и фиксирует изменения, происходящие с ледниками. В данный момент льды тают со скоростью 125 метров в год. Но происходит это неравномерно. В некоторых местах таянье ускоряется, а на соседнем леднике может замедляться. Ученым еще предстоит разобраться в этих процессах.
Специалисты со всего мира ломают голову над тем, как остановить таяние льдов в Антарктиде. Одним из предложений было построить подводную дамбу, которая будет уводить теплые течения от ледников. Другое — создать искусственные острова рядом с ледниками, чтобы их укреплять. Профессор Эндрю Шеперд говорит о том, что на данный момент с помощью новых технологий изучен весь ледяной покров Антарктиды, нет ни одного куска, который бы ученые не проверили. И результаты этих исследований неутешительные. Даже незначительное повышение температуры в океане приводит к потере метров льда. И чем больше льда будет таять, тем выше поднимется уровень мирового океана, неся с собой погодные катастрофы (цунами, ливни, ураганы) и в конечном итоге глобальное похолодание, так как вода от таяния ледников рано или поздно охладит теплое течение Гольфстрим.
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