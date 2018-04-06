Антарктида тает быстрее, чем думали ученые

Ученые обнаружили «потерю», благодаря спутниковому слежению. Выяснилось, что толщина ледяного пласта существенно уменьшилась, пострадали подводные слои льда. Теплые течения размывают основание ледников на глубине больше 1 километра. Исследователь из Лидского Университета ( Великобритания ) доктор Ханнс Конрад говорит: «Наше исследование четко показывает, что таяние происходит по всему ледяному покрову из-за того, что океан подтачивает его основание, а не только в отдельных местах, как было замечено ранее. Это таяние влияет на рост уровня мирового океана.»

На данный момент уже 65 ледников откололись от материка. Это ставит под угрозу жизнь антарктических обитателей, особенно пингвинов.

Спутниковое оборудование CryoSat-2 измеряет толщину льда и фиксирует изменения, происходящие с ледниками. В данный момент льды тают со скоростью 125 метров в год. Но происходит это неравномерно. В некоторых местах таянье ускоряется, а на соседнем леднике может замедляться. Ученым еще предстоит разобраться в этих процессах.