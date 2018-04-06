Лучшее за день. 6 апреля

В каком министерстве Трофима Лысенко считают великим ученым, как сделать из черной дыры пианино, а из цыпленка — оптимиста; какой пластырь подскажет, не испорчено ли мясо и как вопреки мнению некоторых астрономов в чилийской пустыне появилось более 60 антенн уникальной обсерватории? Лучшие материалы дня мы собрали в ночной дайджест.

На вопрос Жириновского о Лысенко и Вавилове замминистра сельского хозяйства заявил, что оба они были великими учеными. И преклонил голову.

Черные дыры можно превратить в своеобразное подобие пианино.

Ученые придумали специальный пластырь, свечение которого подскажет, испортилось ли мясо.

Если прибавить жизни цыпленка приключений, можно сделать из него оптимиста. Скучная и размеренная жизнь ни к чему хорошему не приведет.

Как условия чилийской пустыни помогли преодолеть сомнения астрономов и на высоте пять тысяч метров над уровнем моря появились шесть десятков антенн для наблюдения неба в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, читайте в нашем новом материале об обсерватории ALMA.

Российские ученые теоретически и практически осуществили новый механизм беспроводной передачи энергии.

Раньше думали, что больше всего азота растениям достается из воздуха. Но ученые кое-что совсем недооценили.

Как изменились уроки информатики, чем она похожа на русский язык и непохожа на математику, читайте в репортаже с награждения конкурса «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка».