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Лучшее за день. 6 апреля
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Лучшее за день. 6 апреля 

Индикатор 45 минут назад
Фото: Индикатор
В каком министерстве Трофима Лысенко считают великим ученым, как сделать из черной дыры пианино, а из цыпленка — оптимиста; какой пластырь подскажет, не испорчено ли мясо и как вопреки мнению некоторых астрономов в чилийской пустыне появилось более 60 антенн уникальной обсерватории? Лучшие материалы дня мы собрали в ночной дайджест.
На вопрос Жириновского о Лысенко и Вавилове замминистра сельского хозяйства заявил, что оба они были великими учеными. И преклонил голову.
Черные дыры можно превратить в своеобразное подобие пианино.
Ученые придумали специальный пластырь, свечение которого подскажет, испортилось ли мясо.
Если прибавить жизни цыпленка приключений, можно сделать из него оптимиста. Скучная и размеренная жизнь ни к чему хорошему не приведет.
Как условия чилийской пустыни помогли преодолеть сомнения астрономов и на высоте пять тысяч метров над уровнем моря появились шесть десятков антенн для наблюдения неба в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, читайте в нашем новом материале об обсерватории ALMA.
Российские ученые теоретически и практически осуществили новый механизм беспроводной передачи энергии.
Раньше думали, что больше всего азота растениям достается из воздуха. Но ученые кое-что совсем недооценили.
Как изменились уроки информатики, чем она похожа на русский язык и непохожа на математику, читайте в репортаже с награждения конкурса «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка».
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