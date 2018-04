Темная материя стала темнее

Международная группа астрономов под руководством Ричарда Мэсси (Richard Massey) из Даремского университета в Англии опровергла «осветление» темной материи, то есть существование негравитационного взаимодействия между сгустками невидимого вещества. Препринт научной работы доступен в репозитории arXiv.org, сама статья принята к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

15 апреля 2015 года в том же журнале вышла статья «The behaviour of dark matter associated with 4 bright cluster galaxies located in the 10 kpc core of Abell 3827». В ней астрономы сообщили об обнаружении признаков негравитационного взаимодействия в темной материи, которая находится в галактическом скоплении Abell 3827 в 1,3 миллиарда световых лет от Земли. Исследователи изучили распределение массы в четырех сталкивающихся галактиках, используя эффект гравитационной линзы, когда некий объект искривляет траектории лучей света.

Предполагается, что в центрах галактик находится гало темной материи, чем объясняются особенности кругового движения звезд вокруг ядра. Три сгустка темной материи в Abell 3827 соответствовали расположению трех галактик, однако четвертый сгусток в своем движении отставал от рядом расположенной галактики на пять тысяч световых лет. Это, по мнению ученых, указывало на то, что в темной материи действуют не только гравитационные силы, но и какие-то другие взаимодействия.

В новом исследовании астрономы использовали комплексы радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array и Very Large Telescope в Чили , что позволило провести более детальную спектроскопию галактик и минимизировать искажения, возникающие из-за эффекта гравитационного линзирования. Оказалось, что местоположение гало в галактиках соответствовали модели ΛCDM, согласно которой темная материя взаимодействует только через гравитационные силы.

Темная материя, по оценкам космологов, составляет 22 процента всей массы Вселенной (74 процента занимает темная энергия, а остальная доля приходится на видимое вещество). Она не взаимодействует с обычным веществом через электромагнитные и другие поля, за исключением гравитации. Вывод о ее существовании был сделан на основе наблюдения за астрономическими объектами, которые вели себя так, словно на них влияет скрытая от прямого наблюдения масса. На настоящий момент до сих пор не обнаружены частицы, из которых могла бы существовать темная материя.