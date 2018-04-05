Лучшее за день. 5 апреля

Какие снотворные препараты могут провоцировать бессонницу, почему российский ученый, работавший в Норвегии , был вынужден полгода жить там на пособие по безработице и как люди научились говорить без звука? Очередной дайджест лучших материалов за день Indicator.Ru расскажет.

Форму и размер талых водоемов в Арктике опишет новая геометрическая модель, которую разработали исследователи из Чикагского университета. Модель можно будет использовать при построении прогнозов глобальных климатических изменений.

Что делать, если у вас бессонница? Прежде всего, убедиться, что это не генерализованное тревожное расстройство. А затем — прочитать очередной выпуск рубрики «Чем нас лечат?», рассказывающий о наиболее безопасных и эффективных снотворных препаратах.

Ученые создали «заплатку» для глаза, которая борется с макулодистрофией — возрастной потерей зрения. Пока в исследовании участвовало небольшое количество пациентов с тяжелой формой заболевания, но исследователи полны оптимизма и полагают, что дальнейшие испытания с высокой степенью вероятности увенчаются успехом.

Молодой химик Андрей Воронков рассказал Indicator.Ru о том, почему он сразу после окончания учебы в МГУ им. Ломоносова уехал работать в Норвегию, об оправдавшихся ожиданиях и возникших сложностях, а также о том, что заставило его вернуться в Россию

Нейросети теперь участвуют и в поисках внеземной жизни. На Европейской неделе астрономии и космических наук ученые представили нейросеть, обученную классифицировать каменные экзопланеты в пять категорий: похожие на современную Землю, раннюю Землю, Марс, Венеру и спутник Сатурна Титан. На основе этого искусственный интеллект сможет предсказать, какова вероятность возникновения жизни на той или иной экзопланете.

Говорить, не произнося ни звука, теперь можно не только при помощи языка жестов. Американские ученые разработали интерфейс безмолвного доступа — устройство, которое по движению губ «понимает», что сказал человек.

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