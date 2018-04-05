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Двое нижегородцев получили премию «Профессор года»
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Двое нижегородцев получили премию «Профессор года» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Двое нижегородских ученых получили общенациональную премию «Профессор года» 5 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Премии получили доктор биологических наук, завкафедрой биофизики ННГУ Владимир Воденеев и доктор юридических наук, замначальника Нижегородской академии МВД РФ Владимир Баранов.
«Эта премия позволяет привлечь внимание общества к профессорам», — отметил и.о. заместителя губернатора региона Сергей Шевченко.
Торжественные церемонии вручения премии проходят в 17 ведущих вузах РФ с 27 марта по 7 июня 2018 года. Лауреатами по ПФО стали 11 ученых.
«Ученые, которые получили эту премию, могут считаться авангардом отечественной науки», — заявил Владимир Баранов.
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