Теоретики описали «инерционный лифт» частиц в микроканалах

Группа учёных из МГУ имени М. В. Ломоносова , Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН и Юлихского исследовательского центра описала механизм возникновения инерционной подъёмной силы, действующей на частицы произвольного размера в микроканалах. Ранее подобные расчёты были возможны лишь для частных случаев. Более точное описание позволит использовать эти процессы для сортировки частиц. Исследование опубликовано в Journal of Fluid Mechanics.

Авторы работы изучали силы, действующие на частицы в заполненных жидкостью каналах толщиной в несколько микрон. Поведение частиц зависит от числа Рейнольдса, которое характеризует соотношение инерционных и вязких сил в жидкости. В потоке с конечным числом Рейнольдса на небольшие частицы действует подъёмная сила, вызывающая их движение поперек линий тока и «фокусирующая» их на определённом расстоянии от стенок канала.

Точные расчёты движения частиц помогут использовать микроканалы для сортировки, например, для разделения здоровых и раковых клетки. Из-за того, что на частицы действуют одновременно несколько сил, их движения сложно описать теоретически, а значит, и предсказать, как те или иные частицы будут двигаться в конкретном канале. Прошлые исследования в основном описывали простые предельные случаи: движения «точечных» частиц, размером которых можно пренебречь, или частиц, находящихся не в центре канала, а вблизи стенки.

"Инерционная микрофлюидика уже известна и широко используется, но пока лишь при больших числах Рейнольдса, которые сложно реализовать в микроканалах, так как требуется огромное давление для прокачки жидкости. Поэтому известные на сегодня устройства для инерционного разделения частиц используют довольно широкие каналы", — рассказал один из авторов работы, старший научный сотрудник НИИ механики МГУ, ведущий научный сотрудник ИФХЭ Евгений Асмолов.

Новое исследование расширяет область применения расчётов на частицы конечного размера в середине микроканала. Кроме того, авторам удалось полностью учесть взаимодействие частиц со стенкой и проанализировать, как будут вести себя частицы с различной плотностью. Если плотность частицы отличается от плотности жидкости, то помимо подъёмной силы на неё также ощутимо влияют сила тяжести и сила Архимеда, что может сильно сместить положение равновесия или даже привести к его исчезновению.

Новую теорию учёные проверили при помощи компьютерного моделирования. Его результаты показали, что в предельных случаях полученные формулы в точности воспроизводят процессы, описанные ранее другими учёными. Помимо этого, физики проанализировали несколько типичных экспериментальных установок и предсказали, как будут вести себя в них различные частицы.