ВШЭ: почти половина научных статей российских ученых написана в Москве

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Россия , по сравнению с другими странами, имеет один из самых высоких уровней централизации публикационной активности ученых: на Москву приходится 44,9% всех статей российских авторов. Об этом говорится в результатах аналитической работы «Территориальная централизация науки», подготовленной Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ и опубликованной в среду.

Исследователи проанализировали уровень территориальной централизации (концентрации) науки по 20 ведущим странам, основываясь на данных о публикациях в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, за 2012 — 2016 годы.

"Показатель централизации науки говорит о том, насколько наука в стране сконцентрирована в одной географической точке. Страны в этом отношении очень разные, в некоторых в принципе нет «главного» научного города страны. В России он есть, Москва лидирует, причем с большим отрывом от других городов, по числу ученых, по ресурсам и, как следствие, по исследовательской результативности", — сказала ТАСС одна из авторов работы Екатерина Дьяченко

В странах-лидерах мировой науки уровень централизации меньше, чем в России. Если судить по рассчитанному показателю, наиболее равномерно научные исследования распределены на территории США : на Нью-Йорк , лидирующий по публикационной активности ученых, приходится менее 6% от общего числа статей исследователей этой страны. «Иными словами, нельзя сказать, что центр американской науки — это Нью-Йорк или какой-то другой город», пояснила автор работы.

Великобритании , например, на Лондон приходится 26,8% от общего числа научных работ британских ученых в журналах Web of Science. А в Германии по числу публикаций лидирует Берлин, обеспечивающий 11,7% работ немецких ученых. Сравнимый с Россией уровень централизации науки наблюдается в Иране (на город-лидер Тегеран приходится 51,6% статей иранских ученых), Республике Корея (51% — на Сеул ).

Ведущие города

Городом-лидером по числу статей в журналах, индексируемых в Web of Science, по итогам 2012 — 2016 годов стал Пекин, где было написано 299 тысяч научных статей. Прирост публикаций по сравнению с 2002 — 2006 годами составил 260%, свидетельствуют данные ВШЭ.

Далее следует Шанхай — 147 тысяч статей или прирост в 282%. И замыкает тройку лидеров Лондон: 141 тысяча статей и рост на 68%.

"Интересен пример Китая , который наращивает свою научную мощь на протяжении последних 15-20 лет не только за счет Пекина. Помимо китайской столицы еще четыре города Поднебесной в последние годы вошли в число мировых городов— лидеров по числу научных публикаций", пояснила Дьяченко.