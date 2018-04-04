Ученые РФ создали отечественные кристаллы для медицины, нефтяной промышленности и ОПК

НОВОСИБИРСК , 4 апреля. / ТАСС /. Ученые из Новосибирска и Екатеринбурга впервые в России получили и исследовали кристаллы из титанил-фосфата калия (KTP) — лазеры на их основе могут применяться для диагностики утечек газа и нефти, в медицине и оборонной промышленности. Об этом сообщила в среду пресс-служба Новосибирского госуниверситета (НГУ).

"Кристаллы KTP обладают высокими нелинейно-оптическими и электрооптическими свойствами, благодаря чему используются для мощного лазерного излучения. [Источники излучения] на основе периодических структур из KTP работают в среднем инфракрасном диапазоне и представляют большой практический интерес: в этом диапазоне лежат полосы поглощения отравляющих и взрывчатых веществ, соответственно такие лазеры могут использоваться для диагностики утечек природного газа и нефти из трубопроводов, а также в медицине и оборонной промышленности", — говорится в сообщении.

Израиле и Швеции. Кристаллы получены и исследованы в России впервые, в работе участвовали ученые из Уральского федерального университета, НГУ, Института теплофизики Сибирского отделения РАН . До этого кристаллы изготавливались во Франции

"Структуры из KTP делаются за рубежом, в России же все попытки сделать их ни к чему не приводили. С нашей стороны это была инициативная работа — мы исследовали физические и оптические свойства пластинок КТР от разных производителей и определили оптимальные параметры. Благодаря этим исследованиям их изготовили в УрФУ: была создана первая отечественная структура и получена параметрическая генерация с заданными параметрами", — цитирует пресс-служба руководителя лаборатории квантовых оптических технологий физфака НГУ Дмитрия Колкера.

Сейчас ученые приступили к изготовлению рабочих образцов объемных кристаллов. Также они планируют модернизировать с их помощью прибор для анализа выдыхаемого воздуха, созданного ранее совместно с томскими специалистами.