Астрономы: наша Галактика постоянно увеличивается в размерах

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Наблюдения за соседними галактиками помогли ученым выяснить, что границы Млечного Пути постепенно расширяются из-за формирования новых звезд на его окраинах, прибавляя по 500 метров каждую секунду. Об этом заявили астрономы, выступавшие на Европейской недели астрономии и науки в британском Ливерпуле

"Млечный Путь и так был не самой маленькой галактикой, однако теперь вы выяснили, что его видимая часть медленно, но постоянно растет по мере формирования новых звезд на кромке его диска. К тому времени, когда Солнце начнет умирать, размеры Галактики увеличатся примерно на 5%", — заявила Кристина Мартинес-Ломбилла (Cristina Martines-Lombilla) из Астрофизического института Канарских островов в Тенерифе ( Испания ).

Примерно половина галактик, окружающая Млечный Путь в обозримой Вселенной, является «мертвой» с точки зрения космологической эволюции — в них достаточно давно прекратили формироваться новые звезды, и поэтому они постепенно «краснеют» и угасают. Почему это происходит, ученые пока не знают, и на этот счет есть много гипотез.

К примеру, российско-немецкий астроном Алексей Финогенов полагает, что галактики умирают от «обжорства». Количество «звездных стройматериалов» в них в прошлом было настолько высоким, что в них была запущена взрывообразная реакция формирования новых светил, быстро опустошившая запасы этих нейтральных газов. Другие ученые считают, что в смерти галактик виноваты черные дыры, «удушающие» их изнутри, или даже темная материя.

Мартинес-Ломбилла и ее коллеги открыли еще один фактор, который может влиять на процессы эволюции, жизнь и смерть «звездных мегаполисов», наблюдая за несколькими близлежащими галактиками и характером движения светил в них.

Как объясняет астроном, ее команда пыталась раскрыть особенности и основные маршруты «массовых миграций» звезд, возникающих на окраинах галактик. Когда такие светила рождаются, они часто покидают пределы тех звездных яслей, где они появились на свет, и мигрируют в сторону ядра и внутренних регионов галактик.

Ученых давно интересует то, как этот процесс влияет на размеры Млечного Пути и характер его эволюции. Возможности оценить это у них не было из-за того, что мы живем внутри нашей Галактики. Мартинес-Ломбилла и ее коллеги обошли эту проблему, наблюдая за галактиками NGC 4565 и NGC 5907, похожие на нее по размерам и структуре.

Наблюдая за движением молодых голубых гигантов, ученым удалось доказать, что границы этих галактик не стоят на месте и постепенно расширяются, и вычислить скорость, с которой растет Млечный Путь. По их расчетам, за год границы Галактики должны расширяться на 15 миллиардов километров, что примерно равно десятой доле расстояния между Землей и Солнцем.

По меркам космоса это достаточно скромное расстояние, однако через несколько миллиардов лет изменения в ее размерах будут хорошо заметны для сторонних наблюдателей, в том числе жителей NGC 4565 и NGC 5907, если там присутствуют внеземные цивилизации. Эти изменения в размерах Млечного Пути, как считают ученые, могут сильно повлиять на характер его дальнейшей эволюции.