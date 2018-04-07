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Опубликовано видео начала «распада» Африки надвое
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Опубликовано видео начала «распада» Африки надвое 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Вблизи кенийской столицы Найроби появилась огромная трещина. Видеозапись с кадрами природного катаклизма опубликована на Youtube-канале издания Daily Nation.
Разлом на поверхности земли достигает нескольких километров в длину, до 15 метров в глубину и до 20 метров в ширину.
На видеозаписи видно, что большая трещина прошла по поверхности кенийской долины, затронув, помимо прочего, и объекты инфраструктуры, например, перекресток дорог, тем самым затруднив движение по нему.
Как сообщает National Geographic, разлом, возможно, был заполнен вулканическим пеплом, однако сильные дожди вымыли пепел, в результате чего образовался данный разлом. Ученые также опасаются, что это может быть началом процесса распада Африки, в результате которого через 50 миллионов лет континент распадется на две части по этой границе.
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